Ротенбергу запретили строить вблизи военного полигона в финском Ханко - гостям бизнесмена будет слишком шумно

Силы обороны Финляндии помешали российскому бизнесмену Борису Ротенбергу строить вблизи финской военной базы. Об этом 1 декабря пишет Ilta-Sanomat.

Бизнесмен планировал возвести гостевой дом площадью 350 кв. м и коммерческое здание площадью 50 кв. м на территории своей усадьбы Vita Villa в местечке Тварминне на берегу Финского залива, которую приобрёл в 2004 году и отремонтировал. Там же ранее Ротенберг возвёл новую сауну площадью 150 кв. м и трёхкомнатный гостевой дом. Однако такое соседство не понравилось Силам обороны Финляндии, у которых поблизости расположен военный полигон.

Комиссия по окружающей среде города Ханко одобрила проект ещё в 2016 году, но военное ведомство обратилось в суд. Осенью 2017 года административный суд Хельсинки отклонил жалобу Сил обороны. Разрешение на строительство зданий было выдано комиссией в октябре прошлого года, однако после очередной жалобы военных административный суд его отменил – решение было вынесено 2 ноября. Силы обороны обосновали свое требование отчетом комиссии по окружающей среде от 2004 года, согласно которому шум от полигона влияет на качество и уровень повседневной жизни людей, живущих в округе.