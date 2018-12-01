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Город
01.12.2018 18:12
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Верховный суд решит судьбу снесённого торгового центра в Колпино

Смольный обратился в Верховный суд с просьбой отменить решение Арбитражного суда Северо-Западного округа о незаконности сноса Торгового центра «Нева» в Колпино. Об этом «Фонтанке» 1 декабря рассказали в комитете имущественных отношений. 

В октябре, спустя месяц после сноса торгового комплекса, окружной арбитраж встал на сторону его владельца ООО «Араз». Бизнесмены собирались требовать от Смольного компенсации. Однако теперь этот процесс застопорится до выяснения отношений в Верховном суде. 

О том, что торговый центр в Колпино приговорили к сносу, «Фонтанка» писала летом 2018 года. Двухэтажный центр появился на улице Веры Слуцкой в 2001 году. Тогда участок был передан ООО «Араз» – компании главы районной азербайджанской диаспоры, местного депутата от «Единой России» Ильхама Ахмедова. По документам на этом месте должен был появиться «временный объект, детское кафе, молодежный центр». Построенное в итоге двухэтажное здание дважды принималось к вводу в эксплуатацию как временное – в 2003 и 2006 годах.

В середине 2000-х у «Невы» возник соперник в лице православного прихода. Верующие проводили у ТЦ крестные ходы, установили поклонный крест и даже обращались в суды, однако безрезультатно. 

В 2010 году у «Араза» закончился договор аренды территории. Компания обратилась к правительству города с предложением легализовать центр, перестроив его в виде спортивного комплекса без трибун. Одновременно предложение о строительстве на этом месте церкви подал православный приход.

Бизнесмены перестраивать здание не стали, но им удалось выкупить участок (правопреемником «Араза» к тому времени стала «Колпинская продовольственная база»). Но затем город аннулировал договор, ссылаясь на то, что Госстройнадзор отменил разрешение на ввод в эксплуатацию. Регистрация права собственности на здание также была признана судом недействительной. Затем отношения чиновники и бизнесмены выясняли в судебных процессах, после одного из них по распоряжению Георгия Полтавченко ТЦ решили снести

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