Смольный запустил горячую линию по уборке города

В первый день зимы комитет по благоустройству Петербурга запустил горячую линию для жалоб на плохую уборку улиц. Рассказать о завалявшемся снеге или обратить внимание на слой наледи можно по телефону 576-14-83. Также заявки принимаются в дежурной службе комитета 314-60-13.

Обновлён список телефонов горячих линий специализированных дорожных предприятий, по которым петербуржцы могут звонить с вопросами по уборке улиц и магистралей.

СПБ ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон горячей линии: 717-03-71

СПБ ГУДП «Путь» убирает Кировский и Красносельский районы. Телефон горячей линии: 400-07-06.

СПБ ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах. Телефон горячей линии: 432-60-94.

СПБ ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый район. Телефон горячей линии: 417-67-73.

ОАО«Гражданское» обслуживает Калининский район. Телефон горячей линии: 961-13-09.

ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы. Телефон горячей линии: 430-23-11.

ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский, Пушкинский районы. Телефон горячей линии: 9994-39-44.

ОАО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 907-61-38

Снегопад в Петербурге синоптики обещают уже завтра.