«Ремонтик сделали, чтобы легче дышалось страдальцам». В Интернете опубликована новая видеозапись с членом «банды Цапков» Цеповязом
В Интернете появилась видеозапись, на которой осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз проводит время в «комнате отдыха», якобы организованной для него в исправительной колонии строгого режима №3 в Ивановском районе Амурской области.
Цеповяз вместе с несколькими товарищами сидит на диване в просторной комнате, стены который выкрашены в голубой цвет. В «камере» есть кресла, плазменный телевизор, сабвуфер с колонками, набор для чаепития и вентилятор. За кадром слышен комментарий: «Ремонтик сделали, чтобы легче дышалось страдальцам». Сам Цеповяз машет рукой в камеру, в другой у него мобильный телефон, который в этот момент заряжается.
Во ФСИН уже заявили «Интерфаксу», что на новой видеозаписи «запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз». Запись якобы была сделана тогда же, когда и «ранее опубликованные фотографии». «По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий», – уточнили во ФСИН.
Напомним, 6 ноября была начата проверка по факту публикации в Интернете фотографий, на которых Цеповяз в арестантской форме ест икру и крабов. Он сам назвал фото подделкой.
Справка:
Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за тяжкие и особо тяжкие преступления в составе Кущевской банды. Дело банды начали расследовать после убийства в станице Кущевской 12 человек (в том числе девятимесячного ребенка) в доме фермера Сервера Аметова. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 год. Главаря банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он умер в СИЗО, не дожив до вступления приговора в силу.