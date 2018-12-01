«Ремонтик сделали, чтобы легче дышалось страдальцам». В Интернете опубликована новая видеозапись с членом «банды Цапков» Цеповязом

В Интернете появилась видеозапись, на которой осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз проводит время в «комнате отдыха», якобы организованной для него в исправительной колонии строгого режима №3 в Ивановском районе Амурской области.

Цеповяз вместе с несколькими товарищами сидит на диване в просторной комнате, стены который выкрашены в голубой цвет. В «камере» есть кресла, плазменный телевизор, сабвуфер с колонками, набор для чаепития и вентилятор. За кадром слышен комментарий: «Ремонтик сделали, чтобы легче дышалось страдальцам». Сам Цеповяз машет рукой в камеру, в другой у него мобильный телефон, который в этот момент заряжается.

Во ФСИН уже заявили «Интерфаксу», что на новой видеозаписи «запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз». Запись якобы была сделана тогда же, когда и «ранее опубликованные фотографии». «По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий», – уточнили во ФСИН.

Напомним, 6 ноября была начата проверка по факту публикации в Интернете фотографий, на которых Цеповяз в арестантской форме ест икру и крабов. Он сам назвал фото подделкой.