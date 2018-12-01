«Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернёмся к вам». Борис Гребенщиков отменил тур по Украине

Запланированные на декабрь украинские концерты группы «Аквариум» не состоятся. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 1 декабря сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков.

«К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!» — написал музыкант.

Напомним, 30 ноября Украина из-за введения военного положения в стране запретила въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, помимо «гуманитарных случаев». Самому Гребенщикову уже 65 лет, однако проблемы могут начаться у остальных участников группы, менеджмента и других сопровождающих.