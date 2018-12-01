«Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернёмся к вам». Борис Гребенщиков отменил тур по Украине
Запланированные на декабрь украинские концерты группы «Аквариум» не состоятся. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 1 декабря сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков.
«К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!» — написал музыкант.
Напомним, 30 ноября Украина из-за введения военного положения в стране запретила въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, помимо «гуманитарных случаев». Самому Гребенщикову уже 65 лет, однако проблемы могут начаться у остальных участников группы, менеджмента и других сопровождающих.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. С 28 ноября военное положение вступило в силу.