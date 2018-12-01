«Графу Монте-Кристо» увеличили ущерб. Экономическая полиция недосчиталась 17 млн при постановке спектакля в Театре музкомедии

Экономическая полиция Петербурга продолжает доследственную проверку организации мюзикла «Граф Монте-Кристо». По результатам обысков в Театре музыкальной комедии в кабинете замдиректора Эдуарда Радостева нашли документы компании-подрядчика, зарегистрированной на его тестя, которая поставляла декорации к спектаклю.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про обыски в Петербургском театре музыкальной комедии. Тогда оперативники посетили кабинет замдиректора Эдуарда Радостева. Их интересовали данные о выделении бюджетных средств на создание декораций к мюзиклу «Граф Монте-Кристо», который прошел на сцене в 2017 году.

Как считают полицейские, несмотря на то, что обстановку к спектаклю по документам создавала сторонняя организация, по факту работы были выполнены мастерскими в театре.

Изначально речь шла о закупке в сентябре 2017 года реквизита, мебели и бутафории на 13 млн рублей. Ее единственным участником и победителем стало ООО «Театральное бюро», созданное за полгода до конкурса. Учредили общество, согласно данным СПАРК-Интерфакс, Долгушин Виктор Николаевич и Радостев Эдуард Евгеньевич. Последний одновременно занимает должность заместителя директора Театра музыкальной комедии. При этом собственником «Театрального бюро» Радостев перестал быть в июне 2017 года, оставив компаньона вести бизнес в одиночестве.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, после визита в кабинет замдиректора следователи нашли документацию фирмы «Театральное бюро» в его компьютере, а также банковские карты на фамилию Долгушина. Компаньон управленца театром оказался его тестем. В беседе с полицией родственник театрального дельца подтвердил, что все фактическое управление фирмой «Театральное бюро» по-прежнему лежит на Радостеве.

Кроме того, следователи получили выписки движения средств по счетам организации. Из них следует, что компания неоднократно переводила деньги Радостеву, в том числе в качестве заработной платы.

В разговоре с полицией, по данным «Фонтанки», замдиректора театра подтвердил свою причастность к фирме, тем не менее заверил, что работы по выполнению контрактов велись субподрядчиками, а не самим театром.

Солидарную позицию заняли начальник мастерских Николай Шпеньков и заведующая складского комплекса Дина Шарбабчева. Противоположные сведения предоставили театральные рабочие.

В рамках изучения материалов также была произведена экспертиза, которая показала, что ущерб бюджету мог быть нанесён гораздо больше, чем предполагалось ранее. Оперативники пришли выводу, что «Театральное бюро» получило заказов на 19,6 млн рублей, из них только 2,7 млн были перечислены контрагентам.