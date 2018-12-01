Французская полиция задержала 122 человека во время протестов против повышения цен на бензин. В Париже сооружают баррикады

Полиция задержала 122 человека во время акции против повышения цен на топливо в столице Франции 1 декабря. Об этом 1 декабря сообщает BFMTV.

Des cendres pleuvent avenue de la grande armée. Plusieurs voitures en feu les pompiers interviennent #GiletsJaunes pic.twitter.com/AcuB8Znco2 — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 1 декабря 2018 г.

По данным телеканала, в ходе протестов пострадали 20 человек, шесть из них полицейские.

Как отметил премьер Франции Эдуар Филипп, в Париже на улицы вышли 5500 человек, во всей Франции — 36 тысяч человек.

Ранее стало известно, что полиция начала применять против активистов слезоточивый газ. Противостояние на улицах Парижа продолжается, в районе Триумфальной арки протестующие сооружают баррикады.