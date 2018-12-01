Происшествия
Французская полиция задержала 122 человека во время протестов против повышения цен на бензин. В Париже сооружают баррикады
Полиция задержала 122 человека во время акции против повышения цен на топливо в столице Франции 1 декабря. Об этом 1 декабря сообщает BFMTV.
Des cendres pleuvent avenue de la grande armée. Plusieurs voitures en feu les pompiers interviennent #GiletsJaunes pic.twitter.com/AcuB8Znco2— Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 1 декабря 2018 г.
По данным телеканала, в ходе протестов пострадали 20 человек, шесть из них полицейские.
Как отметил премьер Франции Эдуар Филипп, в Париже на улицы вышли 5500 человек, во всей Франции — 36 тысяч человек.
Ici les choses sont bien plus agressives. Affrontements. #GiletsJaunes pic.twitter.com/9OmIdF7YyJ— Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 1 декабря 2018 г.
Ранее стало известно, что полиция начала применять против активистов слезоточивый газ. Противостояние на улицах Парижа продолжается, в районе Триумфальной арки протестующие сооружают баррикады.
Справка:
Напомним, протесты против повышения цен на бензин во Франции начались более недели назад. Движение «желтых жилетов» возникло в соцсетях как реакция на повышение стоимости топлива. С 1 января бензин во Франции подорожает на 3 цента, дизель — на 6,5 цента. Протестуют против этого около ста тысяч человек по всей стране. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что правительство будет поднимать цены, несмотря на любые протесты.