С 1 декабря в Финляндию пускают только на зимней резине
С 1 декабря использование зимних покрышек в Финляндии обязательно, напоминает транспортное агентство страны. Закон запрещает ездить на летней резине вне зависимости от погодных условий до конца февраля.
Если на финской границе обнаруживается, что в этот период машина используется без зимних шин, ее эксплуатация на финских дорогах запрещается, и российского автомобилиста "разворачивают". Если водитель зимой регулярно нарушает требование, ему могут выписать штраф.
Использование "шипов" в этом сезоне допускается до 29 апреля 2019-го.
В июне 2020 года, когда вступит в силу новый транспортный закон, период использования зимних шин увеличат – с 1 ноября по 31 марта. При этом необходимость будет определяться погодными и транспортными условиями.
Справка:
Зимние шины обозначаются отметкой M+S, MS или M & S. То есть в декабре, январе и феврале шины автомобиля должны быть обязательно оснащены этой символикой. Глубина главного узора протектора зимних покрышек должна быть не менее 3,0 мм; рекомендуется глубина не менее 5 - 6 мм.
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