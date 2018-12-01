С 1 декабря в Финляндию пускают только на зимней резине

С 1 декабря использование зимних покрышек в Финляндии обязательно, напоминает транспортное агентство страны. Закон запрещает ездить на летней резине вне зависимости от погодных условий до конца февраля.

Если на финской границе обнаруживается, что в этот период машина используется без зимних шин, ее эксплуатация на финских дорогах запрещается, и российского автомобилиста "разворачивают". Если водитель зимой регулярно нарушает требование, ему могут выписать штраф.

Использование "шипов" в этом сезоне допускается до 29 апреля 2019-го.

В июне 2020 года, когда вступит в силу новый транспортный закон, период использования зимних шин увеличат – с 1 ноября по 31 марта. При этом необходимость будет определяться погодными и транспортными условиями.