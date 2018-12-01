«Сооружение, кстати, новое, построили два года назад». При обрушении на Магнитогорском металлургическом комбинате погиб рабочий

На Магнитогорском металлургическом комбинате углепластиковый короб длиной в 25 метров обрушился на здание сероулавливающей установки. Об этом 1 декабря сообщает местное издание 74.ru.

По предварительной информации, погиб один рабочий, еще один мужчина госпитализирован с травмами. В МЧС уточнили, что рабочие очищали короб от наледи, когда он обрушился. При этом, как пишет 74.ru, жертв могло быть больше: за несколько минут до обрушения часть сотрудников ушли греться.

«На сероулавливающей установке № 2 упал газоход чистого газа... При этом пострадали двое из подрядчиков компании «Капитель». Один погиб, второй ноги сломал. Увезли в больницу. Рабочие сбивали наледь вместе с технологами. Технологи пошли греться, а «капителевцы» остались. В этот момент и рухнуло. Если бы технологи не ушли, там бы человек пять-семь погибло. Сооружение, кстати, новое, построили два года назад под руководством китайцев», – сообщил источник издания на предприятии.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.