NASA показало снимки неизвестного блестящего объекта на Марсе

Предмет, похожий на блестящий самородок, нашёл на поверхности Красной планеты марсоход Curiosity. Учёные назвали его Маленький Колонси (Little Colonsay), в честь острова к северу от Шотландии. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Исследователи предполагают, что находка является метеоритом с необычным химическим составом. Подтвердить эту версию сможет только специальный анализ.

«Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть, — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», — пояснила доктор Сюзанна Швенцер.

Марсоход Curiosity обитает на поверхности Красной планеты с 6 августа 2012 года. Ранее аппарат обнаружил следы существования теплых пресноводных озер и рек.

НАСА также показало фотографии, сделанные межпланетной станцией «Инсайт». Аппарат совершил посадку на Марс 26 ноября. Миссия марсохода продлится два года.

Steadily easing into my workflow. It’s been a busy few days and now, a new picture of Mars without the camera lens cover. Plus, a new view from my robotic arm camera. Read: https://t.co/5qCjNVZaRs



More #Mars pics: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/CdWdyBrfGu