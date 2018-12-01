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01.12.2018 15:32
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«Нас задержали без оснований. Сыпят угрозами». Музыкантам IC3PEAK угрожают «подбросить наркотики» в полиции Новосибирска

Угрозы подбросить наркотики задержанным в Новосибирске музыкантам столичной группы IC3PEAK поступают от «человека с удостоверением МВД». Об этом «Фонтанке» 1 декабря рассказала вокалистка группы Анастасия Креслина.

«Мы в отделении. Нас задержали без оснований. Сыпят угрозами. Человек с удостоверением МВД пугает, что подкинет нам наркотики. Чего хотят добиться, не говорят. Похоже, просто хотят подольше подержать, чтобы сорвать концерт. Сейчас в Новосибирске уже восьмой час. Нас держат с 18:06. После известной отмены концерта, нам всё-таки удалось найти новую площадку в Новосибирске», – рассказала «Фонтанке» участница IC3PEAK.

Вокалистка группы уточнила, что они находятся в привокзальном отделе полиции, и к ним около часа не пускали адвоката. Сейчас юрист рядом с задержанными. На второго участника группы Николая Костылева при задержании надели наручники.

IC3PEAK приехали в Новосибирск из Тюмени, где накануне, несмотря на предостережения прокуратуры, концерт состоялся.

«В Тюмени концерт провели. Под надзором всех и вся», – уточнила певица.

Ранее правоохранительные органы добились отмены концертов IC3PEAK в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

О том, как преследуют музыкантов IC3PEAK во время их нынешних гастролей по России, участники группы рассказали «Фонтанке» в большом интервью

В ноябре в России были сорваны концерты других молодых исполнителей. В том числе рэперов Хаски, Элджея и группы «Френдзона». По данным СМИ, это может быть связано с расстрелом учащихся в керченском колледже и самоподрывом анархиста в ФСБ Архангельска — якобы Центр «Э» МВД и ФСБ собирали сведения о популярной у радикальной молодежи музыке и составили список из исполнителей, чьи выступления «нежелательны».  


© Фонтанка.Ру

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