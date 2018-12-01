Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске. Концерт опять под угрозой срыва

На вокзале в Новосибирске полиция встретила участников группы IC3PEAK первого декабря. Музыканты должны были дать концерт, но отправились в отдел полиции.

«Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск Главный», — сообщается на странице группы в социальной сети.

Полицейские заявили, что собираются проверить IC3PEAK на наркотики. Кроме того, правоохранители посчитали, что в паспорте Николая Костылева находится не его фотография. Как сообщалось ранее, правоохранительные органы добились отмены концертов IC3PEAK в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже. В Перми, где концерт был отменён 27 ноября, их всё время сопровождали люди в штатском.

Большое интервью с музыкантами группы IC3PEAK читайте на «Фонтанке».