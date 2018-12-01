Первоклассников «рассортируют» по 25 человек. Беглов поручил привести количество детей в классах в норму

Количество детей в первых классах сократится до 25 человек. Такое поручение дал врио губернатора Александр Беглов. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки» с выездного заседания правительства Петербурга.

«Поставлена задача до конца года сделать инвентаризацию по нормативам обеспечения социальной инфраструктурой. Это школы, поликлиники и детские сады. Мы должны перейти уже на норму», – сказал врио губернатора.

Школа в ЖК Green City, которая откроется в конце января, должна к 20-21 января получить лицензию на осуществления образовательной деятельности. С ее вводом есть проблемы из-за санзоны соседнего предприятия, однако Беглов сегодня заверил, что все они будут решены в ближайшее время.

ГБОУ в жилом комплексе, расположенном в Невском районе, станет первым, с которого начнут исполнение поручения врио главы города — сократить количество детей в классах до 25 человек.

«К первому сентября первые классы здесь будут не более 25 человек», – рассказала присутствующая на совещании глава комитета по образованию Жанна Воробьева. С января главам районов предстоит отчитаться о соблюдении нормативов загрузки школ и детских садов, добавила она.