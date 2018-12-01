Школу в ЖК Green City откроют до конца января. Смольный договорился с расположенным рядом заводом «Звезда»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что школа в ЖК Green City заработает после новогодних каникул. Ввести здание в эксплуатацию мешает санзона соседнего завода «Звезда», которая «разрослась» из-за изменений в законодательстве. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки» с выездного совещания врио главы города с профильными чиновниками Смольного.

«Вопрос решен. На сегодняшний день принято решение, чтоб после Нового года детишки заехали сюда и разгрузили (основное здание) 334 школы. Не будут завезены сюда дети — будут сделаны оргвыводы по всем ответственным за ввод этой школы», – сказал врио губернатора Александр Беглов.

Задержка ввода здания начальной школы, а также второй очереди ЖК Green City в Невском районе города произошла из-за изменений в законодательстве, о чем подробно писала «Фонтанка».

Рядом с ЖК расположено ПАО «Звезда». Предприятие специализируется на выпуске дизельных двигателей и генераторов и работает в основном на гособоронзаказ.

Разрешение на строительство застройщик – компания «Северный город» (входит в группу RBI) – получал до изменений в законе, когда санзона предприятия не пересекалась с территорией жилого комплекса.

В результате СЗЗ разрослась до 300 метров, в которых оказались здание школы и вторая очередь ЖК — два дома.

«В настоящее время завод проводит испытания дизельных двигателей, в результате которых вредные выбросы в атмосферу около ЖК превысили предельно допустимую концентрацию», – объяснил исполнительный директор «Звезды» Игорь Куклинский.

Остановить испытания завод не может, уточнил Куклинский, они ведутся в рамках исполнения гособоронзаказа. Но предприятие ведет работу в три смены для того, чтобы приблизить их завершение. Убрать вредные выбросы от жилой застройки возможно – территория «Звезды» большая. Для этого необходимо «увести» их в 22-метровую трубу, расположенную на территории завода.

«Основной выхлоп — это здание испытательной станции. У нас на территории есть 22-метровая труба. Нужно сделать определенный воздуховод от здания испытательного комплекса до этой трубы», – сообщил исполнительный директор предприятия.

«Северный город» за свой счет начал разработку проекта для выполнения этих работ. В ходе совещания Александр Беглов связался с совладельцем «Синары» Дмитрием Пумпянским (в августе группа «Синара» получила контроль над «Звездой»). Бизнесмен пообещал выделить средства на реализацию работ по отводу выбросов.

Напомним, в марте 2018 года появилось постановление правительства N222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Документ вводит новые правила установления СЗЗ. В рамках этих правил утвержденной санзона считается после того, как ее зарегистрирует Росреестр.