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Власть
01.12.2018 14:24
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Из участковых избирательных комиссий Петербурга исключают иностранных граждан. Их места отдадут тем, кто изберёт новых муниципалов

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Петербурга разыскивают нарушителей закона — организаторов выборов с иностранным гражданством. Об этом «Фонтанке» 1 декабря рассказали собеседники из числа членов ТИКов. 

Так, например, на днях в Выборгском районе статуса члена участковой избирательной комиссии лишилась уроженка России, получившая гражданство Литвы в упрощённом порядке из-за того, что ее семья была репрессирована. Под сокращение чуть не попал гражданин, у которого вид на жительство иностранного государства закончился в январе 2018 года. 

Как пояснили «Фонтанке» собеседники в Горизбиркоме, активность по удалению членов УИК с двойным гражданством связана с тем, что сейчас идёт формирование состава резерва организаторов выборов. Предполагается, что места тех, кто покинет сейчас комиссии, уже в ближайшее время займут новобранцы, и именно им предстоит заняться проведением муниципальных выборов — 2019. Как считают источники, в большинстве своём членами УИКов станут неслучайные люди, лояльные тем или иным действующим муниципалам или собирающимся ими стать. 

Тем не менее официально в Горизбиркоме заявили, что работа по выявлению лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной подобный документ, ведётся постоянно. По закону причастность к другому государству и работа в УИКе несовместимы.  

«При принятии решений о назначении граждан в составы избирательных комиссий соответствующая комиссия проводит проверку граждан на соответствие данному и ряду иных требований. В случае с формированием УИК, которое осуществляется территориальными избирательными комиссиями, Санкт-Петербургская избирательная комиссия оказывает им содействие по их запросам. Проверка может занять достаточно длительное время и завершиться уже после принятия решения о назначении члена комиссии», – объясняют в ГИКе. 

По данным пресс-службы ведомства, по итогам проверки органами миграционного учета  более чем 20 тысяч граждан, вошедших в УИКи и резервы УИКов  в мае 2018 года, было выявлено всего несколько десятков человек, потенциально нарушивших норму закона. «Далее ТИК продолжают проведение проверки с участием самого члена УИК. Практика показывает, что в большинстве случаев информация о втором гражданстве не подтверждается», – заключили в ГИКе.


© Фонтанка.Ру

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