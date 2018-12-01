В Купчино в первый день зимы стартовал залив двух катков. В роли организаторов — лопнувшие трубы

Разлив холодной воды заметили жители Фрунзенского района Петербурга 1 декабря. Сигнал о прорыве коммуникаций в социальных сетях подали сразу по двум адресам.

В Альпийском переулке потоп начался ещё в тёмное время суток. Вода залила дворовую территорию и замёрзла. Не выдержал напора домовой водовод диаметром 100 мм.

На Купчинской улице струя хлестала на газоне. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, у первого корпуса 29-го дома на улице Купчинской течь дал водовод диаметром 300 мм. Прорыв случился на газоне, вода стекает в ливнёвку.

По обоим адресам работают аварийные бригады. Об отключении воды в квартирах на предприятии не сообщили.

Сегодня ночью временный рукав пустил холодный фонтан на улице Партизана Германа. Протечку устранили ещё ночью.