Рыболовные снасти и лёд засорили трубу под Петербургом. Без воды остались почти 50 тысяч жителей Волхова

Около пятидесяти тысяч человек остались без воды в Волхове Ленинградской области 1 декабря. Водозаборную трубу блокировали рыбацкие сети и шуга (мелкий рыхлый лёд, появляющийся перед ледоставом и во время ледохода. — Прим. ред.).

Как пишет 47news, около двух часов ночи остановились насосы станции подъёма воды из реки Волхов. Около четырёх утра перестали работать водоочистные сооружения. Без холодной воды остались около 45 тысяч жителей Волхова (официально в нем проживают 44 868 человек). В 10 утра из кранов исчезла и горячая вода, её отключили, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Однако местные жители жалуются не только на отсутствие горячей воды, но и на холодные батареи. Причиной коммунального беспорядка стало засорение оголовка трубы, забирающей воду из реки Волхов. На решётку, фильтрующую посторонние предметы, налипла шуга.

На место аварии прибыли водолазы. Они освободили трубу от рыболовной сети, забитой рыхлым льдом.