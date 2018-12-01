В Ломоносове симпатия к бывшей друга заставила ревнивца схватиться за топор. Влюблённую парочку отыскали в Московской области

Ревность и алкоголь привели к убийству в Петродворцовом районе Петербурга. Соперника ликвидировали с помощью топора. Воссоединившаяся пара совершила побег, но от полиции скрыться не смогла.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 1 декабря, накануне в Ивантеевке Московской области задержали подозреваемых в убийстве влюблённых.

По версии следствия, в ночь на 13 ноября в одном из гаражей в Транспортном переулке в Ломоносове трое проводили время с алкоголем. 39-летний горожанин не смог побороть чувство ревности и ударил 51-летнего приятеля. 34-летняя бывшая сожительница пострадавшего отдала свое сердце агрессору. Вместе они связали мужчину электрическим проводом, затем ударили его несколько раз топором и ножом. Раны оказались смертельными.

Парочка похитила вещи погибшего и скрылась. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).