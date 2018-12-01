Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях. В Париже продолжается акция против повышения цен на бензин, на улицах строят баррикады

Полиция применила слезоточивый газ в отношении участников акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин. Как сообщают 1 декабря местные СМИ, столкновения происходят в районе площади Этуаль, возле Триумфальной арки на Елисейских полях.

По предварительной информации, задержаны шесть протестующих, двоих обвиняют в незаконном ношении оружия. Митингующие бросают в полицейских различные предметы, на улицах строят баррикады. Приостановлена работа семи станций метро.

Напомним, протесты против повышения цен на бензин во Франции начались более недели назад. Движение «желтых жилетов» возникло в соцсетях как реакция на повышение стоимости топлива. С 1 января бензин во Франции подорожает на 3 цента, дизель — на 6,5 цента. Протестуют против этого около ста тысяч человек по всей стране. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что правительство будет поднимать цены, несмотря на любые протесты.