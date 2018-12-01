Петербуржцам обещают морозные выходные со снегом

Погода, благоприятная для прогулок, придёт в Петербург в первые дни зимы. В городе ожидается лёгкий мороз со снегом.

Согласно прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, первого декабря в Северной столице столбик термометра опустится до -3 градусов, ночью похолодает до -8. На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 2 декабря, синоптики обещают снег. В течение суток температура будет колебаться от -4 до -6 градусов.

Накануне в Петербурге закончился период навигации и развода мостов. Неву сковывает лед. Горожанам до 15 января запретили прогулки по рекам и каналам. Нарушителям грозят предупреждения и штрафы.