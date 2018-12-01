Пожилой петербуржец отправил «Мерседес» на ремонт. Через три месяца он узнал о продаже своего автомобиля

Пожилой горожанин доверил свой «Мерседес» специалисту по ремонту во Фрунзенском районе Петербурга. Процесс затянулся, позже выяснилось, что автомобилю ищут нового хозяина.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, в полицию с заявлением обратился 76-летний пенсионер. Горожанин рассказал, что его супруга 26 августа совершила наезд на препятствие на автомобиле «Мерседес Бенц». Иномарка получила повреждения, ремонтировать её отдали специалисту, назвавшемуся Олегом. Олег загрузил машину на трейлер и увёз её в гараж у третьего дома на улице Малой Балканской.

В начале сентября автовладелец проинспектировал ход работ и обнаружил иномарку в разобранном состоянии. Позже Олег попросил у хозяина паспорт транспортного средства, пожилой водитель не отказал.

В ноябре пенсионер внезапно узнал о продаже собственного автомобиля. Ему позвонил потенциальный покупатель. Выяснить у ремонтника подробности сделки не удалось, Олег перестал брать трубку.