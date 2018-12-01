Владелец компании «М 13», которая готовит аналитику для Кремля, подал в суд на журналистов за статью про Telegram. Он не хочет иметь ничего общего с «Незыгарем»

Владелец компании «М 13» Владислав Клюшин подал иск о защите деловой репутации к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и журналисту Михаилу Рубину. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Иск подан в Савеловский суд Москвы. Представитель «М 13» уточнил «Ведомостям», что компания надеется взыскать с журналистов 100 тыс. рублей, которую бизнесмены готовы отдать на благотворительность.

Причина для иска — статья «Проекта» об анонимных Telegram-каналах «Телега из Кремля. Рассказ о том, как власти превратили Telegram в телевизор», кратко ее содержание и реакцию на расследование «Фонтанка» описывала ранее. В частности в статье утверждалось, что владельцем Telegram-канала «Незыгарь» (более 190 000 подписчиков) является собственник «М 13» Владислав Клюшин. А контролирует его якобы заместитель главы администрации президента Алексей Громов.

«М 13» немедленно выпустила пресс-релиз, в котором отрицала любую связь с «Незыгарем». В иске к журналистам утверждается, что подобная информация дискредитирует и самого Клюшина, и его компанию в глазах «текущих и потенциальных заказчиков».

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин рассказал «Открытым медиа», что знает об иске, а юристы издания изучают ситуацию.

Отметим, компания «М 13» разработала систему онлайн-мониторинга СМИ «Катюша», которая используется администрацией президента и министерством обороны.