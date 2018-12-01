Минобороны показало испытания модернизированной ракеты системы ПРО, которая защищает Москву

Министерство обороны России продемонстрировало испытания модернизированной ракеты системы ПРО (противоракетной обороны). Видео опубликовано 1 декабря на официальной странице ведомства в Facebook. Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

В Минобороны уточнили, что система, которую испытывали в Казахстане, предназначена для защиты Москвы от «ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства».