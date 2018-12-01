Порошенко: Объединительный собор украинских церквей состоится уже в декабре
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор украинских церквей должен пройти в середине декабря. Об этом 1 декабря сообщает УНИАН.
«Вчера синод Константинопольской матери-церкви принял чрезвычайное и историческое решение о созыве объединительного православного собора в Украине. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Я могу уже сейчас сказать, что он состоится в середине декабря, а может — в первой половине декабря», — заявил Порошенко.
На этом соборе должен быть избран глава поместной православной украинской церкви, ему будет вручен томос об автокефалии. Ранее в РПЦ уже назвали Объединительный собор «канонически ничтожным сборищем».
Справка:
Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.