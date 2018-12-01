«Море стекало с потолка». Кипяток залил три этажа хрущёвки на проспекте Елизарова, жильцы остались без отопления

Не получилось выспаться у жителей Невского района Петербурга субботним утром первого декабря. На ноги горожан подняла коммунальная авария. Нежиться в кровати стало опасно для жизни, квартиры заливал кипяток.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Денис, около пяти утра в 23-м доме на проспекте Елизарова в квартирах с потолка полилась горячая вода. Поток добрался с пятого этажа до третьего. Разбуженные хозяева поспешили по лестнице вверх. Причину ЧП нашли на чердаке, там не выдержали трубы. По словам Дениса, в квартире на пятом этаже «море стекало с потолка».

«За этот час кипяток практически полностью уничтожил квартиру. В квартирах ниже начались короткие замыкания. На полу образовался бассейн в несколько сантиметров воды. К счастью, кроме квартиры, никто не пострадал», — отметил он.

Дом обслуживает ЖКС №2 Невского района. Горожанин сказал, что в своей квартире заметил подтёки на стенах ещё в четверг. Однако вызванный на место сантехник назвал их «конденсатом» и работы проводить не стал.

В пресс-службе администрации Невского района «Фонтанке» пояснили, что сейчас из-за аварии в доме отключено отопление. Специалисты устраняют дефект. Тепло планируют вернуть до 18:00.