Контрольно-счетная палата проверит вотчину спикера петербургского парламента

Контрольно-счетная палата в ближайшие дни приступит к проверке администрации Петроградского района. Территория входит в округ спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Как стало известно «Фонтанке», в последний месяц 2018 года сотрудники Контрольно-счетной палаты выйдут на проверку документов хозяйственной деятельности администрации Петроградского района. Примечательно, что именно оттуда избрался в ЗакС ныне секретарь городской «Единой России» и глава парламента Вячеслав Макаров. В администрации района на месте заместителя главы работает его дочь, Марина Лыбанева, которая курирует социальный блок. При этом Контрольно-счетную палату также называют подконтрольной главе парламента. В частности, один из аудиторов Юрий Шутов ранее работал в аппарате Законодательного собрания, другой — Константин Желудков — возглавлял все тот же Петроградский район, от которого Макаров избрался в ЗакС.

Впрочем, по словам главы Петроградского района Ивана Громова, какого-то особого значения придавать грядущей проверке не стоит: «Она плановая. Мы только приветствуем то, что нам укажут на недочеты, если они есть».