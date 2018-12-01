Центр Петербурга подготовили к Новому году. Ждут явления Казанской Божией Матери

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В центре Петербурга вовсю идут работы по подготовке к Новому году. Как убедился корреспондент «Фонтанки», Невский проспект и прилегающие улицы уже засияли праздничными огнями.

Работы по новогоднему оформлению города начались ещё 10 ноября. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по печати, к 20 декабря город должен быть полностью украшен. Доминантой новогоднего Петербурга в этом году станет проекция иконы Казанской Божией Матери на купол Казанского собора. Ее установят в ближайшее время.

Также в городе появится 66 искусственных елей, это на 11 елей больше, чем в прошлом году.

Бюджет новогодних украшений в Северной столице в этом году достиг 315 млн рублей. Это примерно на 50 млн больше, чем год назад.