35 грузовых вагонов сошли с рельсов под Омском. Они перевозили военную технику

В ночь на 1 декабря в Омской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Там не уточнили, что именно перевозили в поезде. Однако в пресс-службе Центрального военного округа рассказали «Интерфаксу», что в состав поезда входили несколько платформ с гусеничной военной техникой. Их везли на ремонтный завод.

«Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения», — заявили в пресс-службе ЦВО.

Из-за аварии нарушено движение поездов под Омском: задержаны поезда из Москвы в Новокузнецк, Нерюнгри, Красноярск, а также поезд из Абакана в Москву. Задержка в пути составляет от полутора до четырех часов. На месте аварии продолжаются ремонтные работы.

По факту аварии уральское транспортное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).