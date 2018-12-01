Наказать главу администрации муниципалитета №75 за халатность при установке детских площадок не удалось. Сроки вышли

В Петербурге продолжается расследование дела о мошенничестве в отношении депутата муниципального округа № 75 Александра Гончарова. Привлечь к ответственности главу местной администрации Георгия Беспалова не удалось.

Об этом стало известно 1 декабря из ответа на запрос депутата Государственной думы Михаила Романова в прокуратуру. Его интересовало, на какой стадии находится расследование уголовного дела о пропаже 19 млн рублей при осуществлении закупок в муниципалитете.

Ранее «Фонтанка» писала, что прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело по факту отмывания денег в суд.

По версии следователей, депутат муниципального округа № 75 Александр Гончаров с марта 2012 года по май 2014-го заключил 5 контрактов с компанией, которой фактически руководил. Общая сумма контрактов — 60 миллионов, 19 из них, как считают в органах, присвоил Гончаров.

До этого «Фонтанка» отмечала, что муниципал был аффилирован с компанией «Севзаптехкомплект», а контракты, на которых, как полагают в СК, нажился муниципал, заключались на обустройство детских площадок.

Как выяснилось из ответа прокуратуры, в мае 2018 года суд вернул уголовное дело прокурору, и на данный момент проводится дополнительное следствие. Что именно послужило причиной того, что в суде посчитали дело нерасследованным, в ответе не указано. Тем не менее, Романову сообщили, что виновный в утверждении некорректного обвинительного заключения сотрудник прокуратуры наказан.

Также депутата Романова интересовало, почему следователи не привлекли к ответственности главу местной администрации округа, который по идее должен был подписывать контракты с депутатом. Однако, как выяснилось из ответа, ещё в 2015 году следователи решили выделить проверку причастности чиновника в отдельное производство, и в 2016 году отказали в возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность). Для привлечения к ответственности муниципального чиновника не хватило времени — вышел срок давности преследования.