«Администрация президента домов не строит». Песков рассказал, как Путину предлагали квартиру в «башне Трампа»

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн действительно просил о встрече с главой администрации Владимира Путина, чтобы обсудить строительство Trump Tower в Москве. Об этом 1 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал Bloomberg.

Песков даже показал журналистам электронные письма, которые Коэн писал в Кремль в январе 2016 года. Адвокат Трампа хотел встретиться с тогдашним главой администрации президента РФ Сергеем Ивановым или Песковым. Он писал, что хочет «обсудить детали и устроить встречи с подходящими людьми». Дмитрий Песков уточнил, что Коэну перезвонили.

«Мы сказали им, что администрация президента не строит дома, а если они хотят инвестировать в Россию, то мы будем рады их видеть на Санкт-Петербургском экономическом форуме», – сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее издание BuzzFeed сообщило, что Трамп якобы планировал подарить Путину апартаменты в Trump Tower за 50 млн долларов. Песков подчеркнул, что таких предложений в Кремль не поступало.