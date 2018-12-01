На Партизана Германа холодный источник превратил двор в каток

Холодная вода залила двор в Красносельском районе Петербурга первого декабря. Ночной мороз превратил лужу в каток, припаркованные автомобили покрылись ледяной коркой.

О прорыве у второго корпуса 9-го дома на улице Партизана Германа рассказали очевидцы в социальных сетях около двух ночи. «У первого подъезда струёй, уже более часа, хлещет вода из гидранта. «Специалисты из Водоканала» уже в пути», — написали горожане.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, на данном участке аварийная бригада проводила ремонт трубопровода диаметром 200 мм. На время работ проложили временный рукав, он и дал течь. Устранить вытекание удалось ещё ночью.