Тася мечтает научиться ходить

У 8-летней Таси ДЦП. Всю свою жизнь она вместе с мамой борется с заболеванием. Достичь удалось многого, кроме одного – девочка не может ходить. Сейчас Тасе необходима операция по удалению металлоконструкции, которую установили, чтобы удерживать кости таза в правильном положении. После этого Тася сможет научиться ходить. Но такие операции в центре Альбрехта, где наблюдается ребёнок, только платные.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Тася Гришечкина, 8 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется операция. Не хватает 226 702 руб.

«Диагноз дочке поставили в восемь месяцев. Я не опустила руки, все эти годы активно занимаюсь реабилитацией Таси, и есть успехи: она научилась говорить, читать, сейчас проходит программу первого класса. Но пока дочка не ходит сама. Несмотря на все наши усилия, у нее произошла деформация коленных суставов, развился подвывих левого бедра, Тася не могла ходить.

Три года назад благодаря помощи читателей Русфонда дочка прошла три курса восстановительного лечения в Центре имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург). Спасибо всем огромное! Тася стала увереннее опираться на ноги, пробовала даже самостоятельно ходить. Но весной этого года у дочки заболела левая нога, она не могла встать на полную стопу – только на пальчики. Выяснилось, что из-за подвывиха бедра таз перекосился, левая нога стала короче на 1 см. В Центре имени Г. А. Альбрехта по госквоте дочке выполнили реконструктивно-пластическую операцию: воссоздали тазобедренный сустав, установили специальную конструкцию, удерживающую кости в правильном положении. Лечение прошло успешно.

Последняя рентгенограмма показала: кости срослись, теперь необходимо удалить пластину. Но такие операции в Центре имени Г. А. Альбрехта только платные. А менять клинику и врача мне очень страшно. Прошу вас, помогите собрать деньги на операцию! Я воспитываю Тасю одна, живем на пособие и пенсию дочки по инвалидности». Юнна Гришечкина, Санкт-Петербург.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Тасе необходимо в ближайшее время удалить металлоконструкцию (пластину и винты) из левого тазобедренного сустава. После этого мы проведем восстановительное лечение, которое поможет развить навыки ходьбы у девочки».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".