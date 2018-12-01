Умер Джордж Буш-старший. 41-му президенту США было 94 года

Умер бывший президент США Джордж Буш-старший. Об этом 1 декабря сообщается в Twitter центра его имени.

Бушу-старшему было 94 года. Высший пост в США он занимал с 1989 по 1993 год, был 41-м президентом страны. При нем Америка провела военные операции в Панаме и на Филиппинах, а также знаменитую «Бурю в пустыне» – разгром армии Саддама Хусейна, который вторгся в Кувейт. При Буше-старшем закончилась холодная война с СССР.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 1 декабря 2018 г.

Его сын, Джордж Буш-младший, был 43-м президентом США (с 2001 по 2009 год).

Джордж Буш-старший родился в 1924 году, он был участником Второй мировой войны, пилотом самолета-торпедоносца. Его самолет был сбит, и он оказался единственным выжившим из всего экипажа.