Умер Джордж Буш-старший. 41-му президенту США было 94 года

Умер бывший президент США Джордж Буш-старший. Об этом 1 декабря сообщается в Twitter центра его имени.

Бушу-старшему было 94 года. Высший пост в США он занимал с 1989 по 1993 год, был 41-м президентом страны. При нем Америка провела военные операции в Панаме и на Филиппинах, а также знаменитую «Бурю в пустыне» – разгром армии Саддама Хусейна, который вторгся в Кувейт. При Буше-старшем закончилась холодная война с СССР.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8