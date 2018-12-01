Завершилось голосование за новые названия российских аэропортов. В Петербурге лидирует император Пётр I Великий

В полночь первого декабря завершилось голосование по присвоению 47 российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны. Об этом сообщается на сайте конкурса.

«Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — отметили организаторы.

Согласно данным на сайте конкурса, в выборе названия для петербургского аэропорта лидирует «Петр I Великий». За него проголосовало 59022 человек (46%). На втором месте «Александр Невский» с 42903 голосами (34%). Замыкает тройку «Александр Пушкин» с 23849 голосами (18%).

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

С 11 октября в России проходил финальный тур конкурса «Великие имена России». В голосовании приняли участие почти пять миллионов человек. Каждый житель России может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». В шорт-лист вошло 124 имени выдающихся людей.