Си Цзиньпин приедет на ПМЭФ-2019

Лидер КНР Си Цзиньпин принял приглашение российского президента Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум в следующем году.

"Я признателен за Ваше приглашение. Я с удовольствием в следующем году посещу вашу страну, а также буду участвовать в Петербургском международном экономическом форуме", — сказал он на встрече с Путиным.

Агентство добавляет, Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Один пояс — один путь" в конце апреля 2019 года.

"Я приглашаю Вас принять участие во втором саммите "Один пояс — один путь" в конце апреля будущего года. У нас будет очень много контактов в будущем году. Уверен, что при наших совместных тесных контактах китайско-российские отношения будут добиваться новых результатов и достижений", — сказал он.