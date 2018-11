"You are number one!" Аргентинцы встретили Путина у отеля в Буэнос-Айресе

Гость отеля в Буэнос-Айресе, где проживает президент РФ Владимир Путин во время саммита G20, приветствуя его, крикнул: "You are number one!" (Вы номер один — ред.), передает РИА Новости.

Эта реплика была брошена российскому президенту, когда он проходил по вестибюлю отеля. Путин, услышав эти слова, улыбнулся в ответ. В вестибюле собралось много людей, поэтому определить автора слов не удалось.

Лидеры 20 крупнейших экономик мира приехали на двухдневный саммит в Буэнос-Айресе, это последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.