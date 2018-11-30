В МЧС не знали о работе опасного пиротехнического цеха на «Авангарде», где из-за взрыва погибли пятеро

Многократные нарушения требований пожарной безопасности выявляли сотрудники Госпожарнадзора на заводе пиротехники «Авангард», где из-за взырва погибли пять человек. Об этом заявили в пресс-службе МЧС Ленинградской области 30 ноября.

Последняя плановая проверка прошла на «Авангарде» 13 сентября 2013 года. Тогда здание, где прогремел взрыв, не использовалось. Однако на других объектах предприятия зафиксировали 21 нарушение требований пожарной безопасности. В отношении заместителя генерального директора возбудили административные дела.

«22 декабря 2015 года и 24 марта 2016 года проводились внеплановые проверки по контролю за устранением нарушений. Четыре нарушения устранено не было, за что заместитель директора вновь привлечён к административной ответственности», — пояснили в МЧС.

По информации ведомства, в результате проверки по факту взрыва установлено, что собственником с лета 2016 года в здании, которое не эксплуатировалось, организовано производство пиротехнических изделий. Руководство «Авангарда» не уведомляло об этом МЧС. Жалобы и заявления от граждан и работников предприятия также не поступали. Очередная плановая завода запланирована на март 2019 года.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников МЧС. По версии следствия, специалисты Госпожнадзора в 2013 году провели на предприятии проверку, выявили нарушения, но не предприняли мер по наказанию виновных.