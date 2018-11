Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения.

"Замечательным жителям Аляски. По вам сильно ударило большое (землетрясение). Пожалуйста, слушайте распоряжения прекрасно тренированных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать вам. Ваше федеральное правительство не поскупится никакими расходами", — написал Трамп в Twitter из Буэнос-Айреса, где он находится на саммите G20.

To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a «big one.» Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!