Адвокат: Обстоятельства по делу Кокорина изменились, футболиста необходимо освободить

О необходимости освобождения из-под стражи футболиста «Зенита» Александра Кокорина заявила его адвокат Татьяна Стукалова 30 ноября. В своём Instargam она сообщила о новых обстоятельствах дела, но подробности якобы вскрывшейся информации разглашать не стала.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят необходимо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования», – пояснила Стукалова.

Она отметила, что намерена убедить суд ознакомиться с полным содержанием видеозаписей двух конфликтов. «Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как камера не имеет собственного интереса. Скорее всего суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона», — написала адвокат.

Сегодня судья кассационной инстанции отказал в передаче жалоб защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Новый год спортсмены, скорее всего, встретят в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.