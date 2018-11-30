Адвокаты украинских моряков обжалуют арест

Адвокаты обратились в суд с жалобами на арест украинских моряков в Крыму. Апелляции коснулись тех военных, которым избирали меру пресечения 25 ноября.

Как пишет «Новая газета», защита выступала против ареста, ссылаясь на отсутствие документов у задержанных. Бумаги изъяли при задержании, без них украинские военные не смогут покинуть территорию полуострова.

Адвокат Айдер Азаматов, защищающий Юрия Будзило, указывал на неподсудность дела гражданскому суду, поскольку всех задержанных следует считать военнопленными.

«Будзыло Ю.А. является действующим военнослужащим ВМС (Военно-морских сил – ред.) Украины, и к нему необходимо применить нормы международного права, в том числе нормы Женевской конвенции от 12.08.1949г. так как он является военнопленным, а не нормы национального права, в виде применения норм УК РФ и УПК РФ, как это сделал Киевский районный суд г.Симферополя Республики Крым в Постановлении от 27.11.2018г.», — написал защитник.

Ранее стало известно, что командный состав с кораблей военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива, переводят из симферопольского изолятора в Москву. 24 украинских моряка были арестованы на два месяца за нарушение государственной границы России.