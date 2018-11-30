Россия предложила создать рабочую группу в G20 для обсуждения реформ ВТО

Россия предлагает странам G20 создать рабочую группу для обсуждения реформирования Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Постановка вопроса, что именно "двадцатка" должна создать рабочую группу, в которой совместно все двадцать стран будут работать над новыми правилами глобальной торговли, это наша позиция», — сказал Орешкин журналистам в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Он отметил, что в ходе предстоящего заседания на саммите G20 этот вопрос обсуждаться не будет.

«Во время саммита обсудить не удастся», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предлагать обсудить реформирование ВТО на этом саммите.

Ранее представитель российского президента в G20 Светлана Лукаш заявила, что обсуждение роли ВТО станет самой острой темой на аргентинском саммите. По её словам, организация находится в «не вполне работающем состоянии», а в G20 есть понимание необходимости реформ ВТО.