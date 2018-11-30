После двух часов тьмы на улицу Пионерстроя вернули свет

После двухчасового блэкаута электричество вернулось в квартиры жителей Красносельского района Петербурга 30 ноября.

Как рассказали в пресс-службе «Ленэнерго», свет появился в домах на улице Пионерстроя в 19.20. Авария затронула четыре здания. Дефект на кабельной линии 6 кВ ликвидирован.

На отсутствие света в 7 доме на улице Пионерстроя горожане пожаловались в социальных сетях. По их словам, электрические приборы перестали работать в 17.10.