Проект музея блокады Ленинграда Никиты Явейна победил в номинации «Культура» на Всемирном фестивале архитектуры World Architecture Festival

В архитектурных Каннах — на фестивале World Architecture Festival лауреатом в номинации «Культура» стал проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который разработала «Студия 44» . Об этом «Фонтанке» 30 ноября рассказал руководитель компании Никита Явейн.

www.studio44.ru

По словам Явейна, проект «Студии 44» одержал победу в самой престижной из номинаций World Architecture Festival. Заявки на победу подавали авторы более 200 проектов, в шорт-лист попали 16. «С такой темой русскому проекту трудно. Здесь можно выигрывать за явным (преимуществом). Нокаутом, как говорится», – пошутил архитектор.

В комплексе площадью 25 тысяч кв. м разместятся мемориал, архив, постоянная и временные экспозиции, научно-исследовательский центр и концертно-театральный блок. Проектирование музея завершат к середине 2019 года.

В числе сильных работ архитектор отметил проекты культурно-образовательного центра в Эдинбурге, библиотеки в Осло и театра в Китае в национальном стиле.