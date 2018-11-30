Претендент на покупку завода GM в Шушарах получил петербургскую прописку. Сделка может быть закрыта до конца декабря

ООО «Юнисон Авто Рус», специализирующееся на производстве автотранспортных средств, было зарегистрировано в Северной столице 26 ноября, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По информации «Фонтанки», эта компания, связанная с владельцами петербургского автоконцерна «Юнисон», выступит покупателем завода американской General Motors в Шушарах, который прекратил работу в 2015 году.

В пресс-службе ЗАО «Юнисон» заявили, что не имеют отношения к ООО «Юнисон Авто Рус». Но, по данным СПАРК, 25% нового юрлица получил председатель наблюдательного совета белорусского автоконцерна Алексей Ваганов. Главным акционером компании с долей 30% стала компания ООО «Юнисон Авто», которая занимается продажей авто- и электромобилей китайского бренда Zotye, которые выпускает завод ЗАО «Юнисон». Также партнерами проекта стали Владимир Ботвинко, который до этого работал в крупных белорусских нефтяных компаниях, и компания «Баксуорт Трэдинг Лимитед», зарегистрированная в Великобритании.

Подробнее о том, что будет выпускать площадка в Шушарах под руководством белорусских акционеров, читайте в материале «Фонтанки».

General Motors законсервировала автопроизводство в Шушарах после введения США антироссийских экономических санкций в 2014 году после присоединения Крыма и Севастополя и начала военного конфликта в Донбассе. Хотя никогда не связывала это решение с санкционной политикой властей Штатов. О том, что белорусский «Юнисон» ведет переговоры о покупке площадки, стало известно в конце октября. В GM подтверждают планы по продаже завода, но название претендента не раскрывают.