IBU подтвердил, что биатлонисты Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Международный союз биатлонистов (IBU) раскрыл данные российских спортсменов, против которых ведется расследование по факту употребления допинга. Фамилии Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова пресс-служба организации сообщает 30 ноября.

Дела возбудили после проверки проб, взятых у биатлонистов в 2012-2015 годах. Печенкин, как единственный выступающий в настоящее время, временно отстранен от соревнований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга.

Подозрениями в адрес четверых российских спортсменов IBU поделился в августе, но имен не назвал, а в Минспорте тогда призвали не торопиться с выводами.

Светлана Слепцова – олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009-го в эстафете. Евгений Устюгов – двукратный олимпийский чемпион (масс-старт 2010 и эстафета 2014), бронзовый призёр Олимпийских игр в составе эстафеты (2010), двукратный серебряный призёр чемпионата мира-2011. Чернышов и Печенкин особых успехов на уровне сборной не достигали.