Точка опоры
Петербургские слабовидящие борцы завоевали медали чемпионата России
Паралимпийцы из Северной столицы Дмитрий Самохвалов и Александр Семёнов завоевали бронзовые награды на чемпионате России по самбо среди незрячих спортсменов, сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».
II чемпионат России по самбо среди слепых проходил в Сочи. В соревнованиях приняли участие 100 самбистов из 32 регионов страны. Медали разыграли в 9 весовых категориях среди мужчин и 9 – среди женщин.
Петербург представляли четыре атлета: Дмитрий Самохвалов, Александр Семёнов, Евгений Кривополенов и Сергей Грачёв. Бронзовыми призерами в своих категориях стали Дмитрий Самохвалов и Александр Семёнов (опытные борцы дзюдо, многократные призеры всероссийских соревнований).
«На чемпионате России спортсмены из Санкт-Петербурга получили бесценный опыт. Соревнования для любого спортсмена – это необходимый элемент тренировочного процесса, это постоянно мотивирует совершенствоваться и дает возможность выявлять слабые места и работать над их устранением путём спаррингов с новыми соперниками. Мы открыты для всех, кому интересен этот вид спорта и приглашаем к совместным тренировкам», – сказал Дмитрий Самохвалов.
Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто помог приобрести экипировку для трех борцов, в которой они выступали уже не раз.
Справка:
Идея проведения турниров по самбо для слепых возникла на основе разработок методик реабилитации инвалидов по зрению. Основные правила соревнований по этому виду спорта практически не подверглись коррекции. Техника борьбы строится на тактильных и слуховых ощущениях. Самые первые турниры проходили в Москве в качестве социальных проектов (начиная с 2011 года). В ноябре 2016 года во Всероссийский реестр видов спорта была включена дисциплина самбо - спорт слепых, а в 2017 году состоялся первый Чемпионат России.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга