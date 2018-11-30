Петербургские слабовидящие борцы завоевали медали чемпионата России

Паралимпийцы из Северной столицы Дмитрий Самохвалов и Александр Семёнов завоевали бронзовые награды на чемпионате России по самбо среди незрячих спортсменов, сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

II чемпионат России по самбо среди слепых проходил в Сочи. В соревнованиях приняли участие 100 самбистов из 32 регионов страны. Медали разыграли в 9 весовых категориях среди мужчин и 9 – среди женщин.

Петербург представляли четыре атлета: Дмитрий Самохвалов, Александр Семёнов, Евгений Кривополенов и Сергей Грачёв. Бронзовыми призерами в своих категориях стали Дмитрий Самохвалов и Александр Семёнов (опытные борцы дзюдо, многократные призеры всероссийских соревнований).

«На чемпионате России спортсмены из Санкт-Петербурга получили бесценный опыт. Соревнования для любого спортсмена – это необходимый элемент тренировочного процесса, это постоянно мотивирует совершенствоваться и дает возможность выявлять слабые места и работать над их устранением путём спаррингов с новыми соперниками. Мы открыты для всех, кому интересен этот вид спорта и приглашаем к совместным тренировкам», – сказал Дмитрий Самохвалов.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто помог приобрести экипировку для трех борцов, в которой они выступали уже не раз.