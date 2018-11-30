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Бизнес
30.11.2018 19:32
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Китайские электрокары вместо Cadillac. Кто на самом деле купит петербургский завод GM

Новым владельцем площадки американского концерна станет российская компания с белорусскими корнями. От портфеля General Motors предприниматели откажутся в пользу более бюджетных брендов из Поднебесной.

Китайские электрокары вместо Cadillac. Кто на самом деле купит петербургский завод GM

архив "Фонтанка.ру"

Главный претендент на покупку законсервированной площадки GM в Шушарах официально получил петербургскую прописку. Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Юнисон Авто Рус», специализирующееся на производстве автотранспортных средств, было зарегистрировано в Северной столице 26 ноября. 

По информации «Фонтанки», сейчас компания находится на финальной стадии переговоров с американским концерном General Motors. В сделку, стоимость которой оценивается в 300 млн долларов,  войдут выкуп участка и производственных мощностей в Шушарах. Договоренность должна быть достигнута до конца декабря, после чего новый владелец приступит к расконсервации производства. 

В начале декабря руководство General Motors намерено посетить Петербург, чтобы окончательно подтвердить уход из Северной столицы. «Компания ранее заключала договор со Смольным, чтобы получить участок в Шушарах на инвестиционных условиях. Хотя никаких штрафных санкций за его продажу не предусмотрено, для репутации компании важно, чтобы город подтвердил, что не имеет к ней претензий», – рассказал источник, близкий к участникам сделки. 

В пресс-службе GM подтвердили, что ведут переговоры по продаже завода в Шушарах. Информацию о том, что покупателем станет именно белорусский «Юнисон», и сведения о визите руководства американского концерна в Петербург представитель компании не подтвердила, но и не опровергла.

В самом «Юнисоне» тоже предпочитают держать интригу. В пресс-службе белорусской компании «Фонтанке» вопрос о переговорах с GM оставили без комментария, но сообщили, что не имеют отношения к ООО «Юнисон Авто Рус». Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин оставил вопрос «Фонтанки» без комментария. Ранее он сообщал, что новости о перезапуске площадки в Шушарах могут появиться до конца года, но отмечал, что проектом будет заниматься российская, а не белорусская компания.

Формально созданное в Петербурге ООО «Юнисон Авто Рус», действительно, не является «дочкой» белорусского концерна. Но, по данным СПАРК, 25% нового юрлица получил председатель наблюдательного совета ЗАО «Юнисон» и совладелец предприятия Алексей Ваганов. По информации «Фонтанки», именно он возглавлял белорусскую делегацию, посетившую Смольный в конце ноября для обсуждения будущего завода в Шушарах.

Главным акционером ООО «Юнисон Авто Рус» с долей 30% стало ООО «Юнисон Авто», зарегистрированное в Минске в апреле 2018 года. По данным белорусских рекрутинговых сервисов, компания занимается продажей авто- и электромобилей китайского бренда Zotye, которые выпускает завод ЗАО «Юнисон».

Еще одним совладельцем петербургского ООО стал Владимир Ботвинко, который до этого работал в крупных белорусских нефтяных компаниях Biltoil и «Трайпл». 20% компании принадлежит «Баксуорт Трэдинг Лимитед», зарегистрированной в Великобритании. 

По данным источников «Фонтанки», такая сложная структура владения изначально не входила в планы белорусов. Но власти Белоруссии негативно отреагировали на идею локализации компании на российском рынке, и покупку площадки было решено позиционировать как самостоятельный проект, пусть и с участием акционеров «Юнисона».

General Motors остановил развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной давление правительства США.

На протяжении следующих трех лет на площадку претендовали различные игроки. В 2017 году к заводу в Шушарах присматривался BMW, но в итоге предпочел Калининградскую область. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил об интересе со стороны GM Uzbekistan, «дочки» американского концерна и его узбекского партнера «Узавтоcаноат». «Юнисон» тоже проявлял интерес. Изначально предполагалось, что компания получит площадку в управление и начнет в 2017 году выпускать в Петербурге автомобили премиальной марки Cadillac. Но тогда сделка не состоялась.

Теперь владельцы «Юнисона» намерены сделать упор именно на собственный портфель и партнерство с китайскими брендами. «Компания рассматривает выпуск в Петербурге электрокаров, электрических автобусов, а также автомобилей с бензиновыми двигателями, в том числе внедорожников», – рассказал собеседник издания, близкий к переговорам. По его словам, речь идет о производстве с «высокой степенью локализации», продукция будет предназначаться как для российского рынка, так и для экспорта. А вот машины под брендами GM в Петербурге собираться не будут, их выпуск останется на белорусском предприятии.

Сейчас завод «Юнисон» под Минском собирает автомобили Chevrolet Tahoe, а также Cadillac ХТ5 и Escalade (обе марки принадлежат GM), Peugeot (модели 301, Partner, 508, 3008), Citroen (C-Elysee, Berlingo, DS4), пассажирские автобусы Mercedes-Benz, а также выпускает автомобили китайской марки Zotye. Собственный портфель включает микроавтобусы «Юнилайн», «Юникс», «Юнимед» и «Юнирит», собранные на базе Ford, Mercedes-Benz, «Газели».

Производство автомобилей в Шушарах может начаться уже в 2019 году. «Юнисон» решил не заключать специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, чтобы получить компенсации пошлин на ввоз комплектующих. Поскольку компания уже получает такие  льготы от правительства Белоруссии, а последняя входит в Таможенный союз, автоконцерн сможет использовать их и на петербургском заводе. Но о быстром старте, по всей видимости, речи не идет. По словам участников рекрутингового рынка, персонал новое автопредприятие пока не набирает.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Автозавод «Юнисон» в 1996 году основал американский концерн — Ford Motors. Но в 2000 году компания решила запустить производство в Ленобласти и продала белорусский актив. Контрольный пакет достался британскому производителю пластиковых изделий J&W Sanderson. Совладельцем автозавода считается белорусский бизнесмен Алексей Ваганов.

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