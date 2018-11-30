Под Петербургом военный на «Шкоде» сбил беременную. Спасти пострадавшую и её ребёнка медикам не удалось

Женщина 30 лет на восьмом месяце беременности погибла после ДТП в Выборгском районе Ленобласти. На пешеходном переходе будущую мать сбил автомобиль с военным за рулём.

Как пишет 30 ноября 47news со ссылкой правоохранительные органы, по предварительной информации, в посёлке Каменка автомобиль «Шкода Октавия» на пешеходном переходе сбил беременную женщину. Пострадавшую увезли в районную больницу, но спасти жизнь матери и ребёнка медики не смогли.

По данным издания, управлял иномаркой военнослужащий в звании майора. Сейчас водитель находится в отделении полиции Выборга. В пресс-службе Западного военного округа пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.