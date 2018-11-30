«Темно и страшно». На улице Пионерстроя блэкаут накрыл четыре дома

Свет покинул квартиры в Красносельском районе Петербурга вечером 30 ноября. О наступлении тьмы в социальных сетях рассказали очевидцы.

По их словам, электроэнергия отключилась около 17.10 в 7-м доме на улице Пионерстроя и возле него. «Не работают даже уличные фонари, обесточены два садика и школа. Темно и страшно», — написали горожане.

В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» пояснили, что в зону аварии попали четыре дома. Технологическое нарушение зафиксировано на кабельной линии 6 кВ. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.