В школе № 283 в Кировском районе ждут Роспотребнадзор. Несколько учащихся с расстройством желудка попали в больницу

В течение недели четверо учащихся младших классов школы № 283 Кировского района Петербурга обратились к медикам с расстройством желудка. Врачи заподозрили у детей гастроэнтерит, однако позже диагноз не подтвердился. Об этом «Фонтанке» 30 ноября рассказал директор учреждения Юрий Кузьмин.

По его словам, первый случай недомогания зафиксирован 23 ноября, последний — сегодня. Все заболевшие учатся в разных классах, им по 7-8 лет. Как отметил Кузьмин, в понедельник в школе ждут сотрудников Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства «Фонтанке» пояснили, что к ним пока поступила информация только об одном заболевшем. Родители ребёнка обратились к медикам, но от госпитализации отказались. На проверку сотрудники Роспотребнадзора выходят от пяти случаев.